Правительство Ленобласти встретилось с руководством полигонов с отходами

Правительство Ленобласти встретилось с руководителями полигонов с отходами и обсудили вывоз отходов с завода «МПБО-2» в Янино. И.о. директора «МПБО-2» Башир Вешагуров рассказал об объеме и составе накоплений.

По его словам, после закрытия полигона в Новоселках «МПБО-2» столкнулся с проблемой отсутствия собственной площадки для размещения балласта и компоста. В результате отходы начали накапливаться в зоне временного складирования.

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин отметил, что региональное правительство не согласно с такими методами эксплуатации предприятия. Директор полигона получил предупреждение о немедленном прекращении складирования отходов.

«Ленинградская область заинтересована в скорейшем разрешении проблемы, об этом нас просят жители Заневского городского поселения. Нам предстоит процесс рекультивации территории, которая пострадала от деятельности завода. Но для начала мы должны быть уверены, что ситуация не повторится», – заявил Михаил Ильин.

Руководители полигонов считают, что рассмотрение размещения отходов на их территории допустимо только после предоставления предприятием «МПБО-2» полного пакета документов. Он должен быть готов в течение месяца.