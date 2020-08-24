Правительство Ленобласти встретилось с руководством полигонов с отходами

Правительство Ленобласти встретилось с руководителями полигонов с отходами и обсудили вывоз отходов с завода «МПБО-2» в Янино. И.о. директора «МПБО-2» Башир Вешагуров рассказал об объеме и составе накоплений.
По его словам, после закрытия полигона в Новоселках «МПБО-2» столкнулся с проблемой отсутствия собственной площадки для размещения балласта и компоста. В результате отходы начали накапливаться в зоне временного складирования.
Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин отметил, что региональное правительство не согласно с такими методами эксплуатации предприятия. Директор полигона получил предупреждение о немедленном прекращении складирования отходов.
Руководители полигонов считают, что рассмотрение размещения отходов на их территории допустимо только после предоставления предприятием «МПБО-2» полного пакета документов. Он должен быть готов в течение месяца.