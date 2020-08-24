Александр Дрозденко отметил успехи обучающихся «Кванториума» в Кировске

Александр Дрозденко во время рабочего визита осмотрел Кировский политехнический техникум и детский технопарк «Кванториум». Дети показали свои научные достижения.

Так, они создают уникальные и потенциально коммерческие проекты, которые нужно продвигать — в таком случае обучающиеся «Кванториума» смогут зарабатывать деньги, которые можно направить на развитие технопарка, считает губернатор.

Детский технопарк начал работу на базе техникума в декабре прошлого года. На его оборудование выделили почти 71 млн рублей, объект оснащен современным инновационным оборудованием и программным обеспечением в строгом соответствии с требованиями федерального оператора.

Обучающиеся также изучают дополнительные программы — технический английский язык, квантошахматы, математика. Все программы рассчитаны на детей от 10 до 18 лет, их обучают бесплатно. Ежегодно в детском технопарке проходят обучение 800 человек и 4000 человек становятся участниками мероприятий различного формата.