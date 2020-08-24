Александр Дрозденко во время рабочего визита обсудил с жителями Кировского района планы развития территории, в числе которых — капремонт, газификация, водоснабжение и расселение ветхого жилья.

По словам губернатора, в ближайшие три года запланировано проведение капремонта в 225 домах, стоимость которого составит 526 млн рублей. Что касается системы водоснабжения, с 2018 года в Кировском районе в нее вложено почти 490 млн рублей — несмотря на это, проблемы с канализацией остаются в Кировске, Отрадном, Павлово и Шлиссельбурге. Их решат до 2023 года благодаря реконструкции объектов за 1,3 млрд рублей.

Жителей также интересовала реализация программы «Комфортная среда». Сейчас в работе находятся четыре общественные территории, стоимость проекта составила около 80 млн рублей. В следующем году по заявкам жителей реализуют минимум пять проектов.

Говоря о перспективах расселения ветхого и аварийного жилья в Кировском районе, губернатор пообещал, что запланированные 32 дома будет расселены. На это из бюджета выделено 421 млн рублей.

В Кировском районе в ближайшие годы построят семь газораспределительных станций, благодаря чему газифицируют 54 тысячи квартир.

В этом году на ремонт дорог предусмотрено 286 млн рублей, в следующем году заложено более 400 млн рублей и столько же на 2022 год. Кроме того, в районе будет установлено новое наружное освещение на дорогах и реконструирован ряд мостовых сооружений.

«На подъезде к Шлиссельбургу появятся велодорожки», — рассказал губернатор.

Говоря о спортивной сфере, Александр Дрозденко рассказал о реконструкции центрального стадиона в райцентре, бассейнов в Путилово, Шлиссельбурге и Отрадном, новой воркаутной площадке, детском городке и других спортивных объектах, которые появятся в Кировском районе в ближайшей перспективе.