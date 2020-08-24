Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области 25 августа днем местами ждут ливни и грозы с порывистым ветром.

На следующий день в регионе синоптики местами ждут сильные дожди, грозы. Кроме того, 27 августа также местами ожидаются сильные дожди.

Рекомендации для населения

МЧС рекомендует с учетом сложившейся метеорологической обстановки воздержаться от походов в лес и выхода на водные объекты.

Рекомендации для населения при сильном дожде, ливне

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. МЧС также напоминает о следующих правилах безопасности: