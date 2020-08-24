МЧС предупреждает жителей Ленобласти о ливнях, грозах и порывистом ветре 25-27 августа

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области 25 августа днем местами ждут ливни и грозы с порывистым ветром.

На следующий день в регионе синоптики местами ждут сильные дожди, грозы. Кроме того, 27 августа также местами ожидаются сильные дожди.

Рекомендации для населения

МЧС рекомендует с учетом сложившейся метеорологической обстановки воздержаться от походов в лес и выхода на водные объекты.

Рекомендации для населения при сильном дожде, ливне

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. МЧС также напоминает о следующих правилах безопасности:

  • если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления;
  • если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;
  • если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 01, 101,112;
  • если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.