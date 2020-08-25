Во Всеволожском районе в аварии погибли трое мужчин

Двое мужчин, находившихся на спецтехнике получили травмы средней степени тяжести.

По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла вечером 24 августа на 18-ом километре автодороги «Сортавала» во Всеволожском районе. водитель автомобиля Volkswagen по неизвестной причине не справился с управление и совершил столкновение с спецтехникой.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля скончались на месте происшествия от полученных травм.

Вам будет интересно Видео: на "Сортавале" столкнулись два грузовика После ДТП во Всеволожском районе Ленобласти проезжая часть оказалась усеяна банками с краской. 10 августа на 17 километре трассы "Сортавала" у... 10.08.2020 256

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.