Более 20 боеприпасов военных времен были обнаружены во время земляных работ в Шушарах

Автор: Александр Селиванов
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Все найденные боеприпасы силами Западного военного округа были вывезены на полигон для уничтожения.

Источник: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в понедельник в Пушкинском районе Северной столицы при проведении земляных работ были обнаружены более двадцати боеприпасов времён ВОВ.

В полиции сообщили, что из земли извлекли 14 гранат РГД-33, десять гранат Ф-1 и 1 тротиловую шашку.

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28.07.2020 324

Все боеприпасы были вывезены на полигон для уничтожения.