Лучшего сельского старосту выберут в Ленобласти осенью

В ходе конкурса будет оценена работа не только старост, но и членов общественных советов и представителей инициативных комиссий

Прием заявок продлится по 9 октября 2020 года включительно. В ходе конкурса будут выбраны победители в трех номинациях:

— «Лучший староста Ленинградской области»;

— «Лучший представитель общественного совета Ленинградской области»;

— «Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области».

Конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители органов исполнительной и законодательной власти, Общественной палаты и Совета муниципальных образований Ленинградской области, будет оценивать участников по набранным баллам. Присуждать баллы будут по 6 критериям. Ознакомиться с полными правилами можно на сайте.

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Напомним, что 47 регион стал первопроходцем в развитии такой формы местного самоуправления как институт старост, который работает в области с 2012 года и помогает жителям региона принимать участие в формировании приоритетных проектов Ленобласти. Сегодня в регионе работают более 600 старост. К настоящему времени в регионе ими за год воплощается в жизнь более 1000 проектов. На финансирование гражданских инициатив в 2018 году из бюджета области было выделено более 553 млн рублей. В 2019 году субсидии получили 190 МО – осуществлено 250 проектов, предложенных инициативными комиссиями и 358 проектов, инициированных старостами и общественными советами в сельской местности.

На данный момент в Ленинградской области более 3 500 инициативных жителей принимают участие в осуществлении местного самоуправления.