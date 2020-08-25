Лучшую концепцию переработки отходов ищут в Ленобласти

В регионе объявлен конкурс на лучшую концепцию переработки мусора, исключающую технологию сжигания отходов.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, распоряжение о проведении конкурса сегодня, 25 августа, подписал глава региона Александр Дрозденко.

Заявки будут приниматься комитетом Ленобласти по обращению с отходами с 25 августа по 20 сентября 2020 года. По итогам конкурса будут выявлены три концепции, которые будут реализованы при строительстве комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории 47 региона.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленинградской области построят три новых завода полного цикла по переработке мусора «в ноль» (с нулевым объемом отходов после переработки). Предприятия будут перерабатывать 960 тысяч тонн мусора в 24 фракции сырья и топлива. Также в регионе разработаю единый стандарт накопления отходов.

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К слову, в Ленобласти работает круглосуточная горячая линия по “мусорной реформе”: 8-812-454-18-18. Ежедневно поступают по 300-400 звонков в день. Также вопросы можно прислать на электронную почту tko@uklo.ru. Эксперты просят указывать в теме письма наименование района для оперативной связи.