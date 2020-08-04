В стандарте отразят унифицированные параметры мусорных площадок с возможностью загрузки отходов в транспортные средства.

Как отметил председателя правительства области Михаил Ильин на встрече с перевозчиками ТКО, площадки должны быть чистыми, при этом за их захламление должны нести солидарную ответственность перевозчики и местные администрации.

«Если нарушения совершаются местными жителями или муниципальными властями, пожалуйста, направляйте информацию в мой адрес. Но я знаю, что и перевозчики не всегда добросовестно подходят к этому вопросу», — обратился к транспортным компаниям Михаил Ильин.

Как сообщил председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов, при разработке стандарта мест накопления отходов учтут специфику техники, которая сейчас работает на территории Ленобласти. Также для дополнительного контроля рассматривается возможность установки камер наблюдения.

К слову, в Ленобласти работает круглосуточная горячая линия по “мусорной реформе”: 8-812-454-18-18. Ежедневно поступают по 300-400 звонков в день. Также вопросы можно прислать на электронную почту tko@uklo.ru. Эксперты просят указывать в теме письма наименование района для оперативной связи.

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Напомним, правительство Ленобласти ежегодно в течении трех лет будет выделять субсидии муниципалитетам на новые контейнерные площадки. В 2019 году было установлено 837 контейнерных площадок в 46 населенных пунктах региона. Наибольшее число — 216 площадок установлено в Волосовском районе, на втором месте Кингисеппский район (104 площадки), на третьем — Лужский (97 площадок). До конца 2020 года в Ленобласти оборудуют 917 контейнерных площадок.