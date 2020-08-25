Сегодня, 25 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Так, за пять лет в регионе построят 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью свыше 2000 км. Благодаря этому удастся газифицировать 412 населенных пунктов. На это компания выделит 31,5 млрд рублей и на 12 млрд софинансирует сама Ленобласть. В итоге общая газификация населенных пунктов составит 97,5%.