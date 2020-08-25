В Петербурге могут закрасить граффити с Сергеем Бодровым, Виктором Цоем и Зиной Портновой 

Удалить портреты придется «Ленэнерго» по требованию Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В ходе “Недели чистоты” сотрудники ведомства нашли нарушения содержания 29 трансформаторных подстанций, то есть на их фасадах нанесены граффити и надписи. Речь в том числе идет о портретах Зины Портновой, Сергея Бодрова и Виктора Цоя. Если “Ленэнерго” не закрасит их, то будет вынужден заплатить штрафы от 200 до 500 тысяч рублей за каждый объект.

С 2017 года “Ленэнерго” не раз привлекалось к административной ответственности за несогласованные изображения на объектах. Однако за это время предприятие даже не попыталось их согласовать.