Ленобласть читает природоохранные «Зеленые сказки»

Воспитатели дошкольных учебных учреждений читают с детьми сказки о природе, истории, дружбе и выполняют по их мотивам задания

Чтения проходят в рамках природоохранного проекта «Мои зеленые сказки», проводимого экологическим движением «Живая Планета» под руководством известного натуралиста Николая Дроздова. Основная цель чтений — воспитать у детей чувство причастности к природе и ответственности за сохранение живого мира.

27 августа общественное экологическое движение «Живая Планета» в онлайн формате на канале «1ЭКОТВ.РФ» проводит Всероссийскую конференцию «Просветительский проект «Мои зеленые сказки» и новые методы воспитания у детей экологической культуры». Модератор мероприятий выступит Николай Николаевич Дроздов.

Задать вопрос в рамках мероприятия можно в чате, пройдя по ссылке. Прямую трансляцию мероприятия можно посмотреть на сайте или по ссылке.

“Мои зеленые сказки” реализуется при поддержке Департамента общественных проектов Администрации Президента РФ, на основе рекомендаций профильных Комиссий Общественной палаты РФ.