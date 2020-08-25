Петербургский суд признал виновными Сергея М. и Игоря З. в убийстве и незаконном обороте оружия.

Установлено, что Сергей в конце 2016 года, будучи заместителем начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти, предложил Сабиру С. убить его подчиненного по службе — начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства. Мотивом было сокрытие коррупционных преступлений при строительстве «Новых Крестов».

Тогда Сабир обратился к Игорю и получил в феврале 2017 года от него пистолет Макарова с глушителем и патронами. В начале марта Сабир выманил потерпевшего на личную встречу и в автомобиле, припаркованном на обочине во Всеволожском районе, выстрелил не менее семи раз в жертву. Потерпевшего доставили в больницу и он умер спустя пять дней.

Киллер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строго режима. Сергея и Игоря ранее оправдали, однако это решение обжаловали и при повторном слушании им назначили 15 и 14 лет лишения свободы соответственно, сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.