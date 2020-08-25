Александр Дрозденко обсудил с ветеранами актуальные вопросы

Александр Дрозденко провел заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Губернатор проинформировал ветеранов о подписанном соглашении с компанией «Газпром», благодаря которому удастся газифицировать почти 100% населенных пунктов региона. Такое же соглашение до конца года планируется подписать с РЖД на строительство строительство виадуков и пешеходных переходов.
Также губернатор рассказал присутствовавшим о готовящемся законе «47 гарантий», в который могут внести свои предложения местные жители.
Говоря о социальной поддержке жителей области, Александр Дрозденко сообщил, что срок предоставления мер социальной поддержки для граждан, которые на 1 апреля этого года являлись получателями таковых, продлен до 30 сентября.