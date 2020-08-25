Воспитателя детского сада №100 в Петербурге обвиняют в причастности к гибели трехлетнего ребенка на прогулке.

Как сообщает пресс-служба Следкома по Петербургу, обвиняемой является 35-летняя женщина — ей вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Следствие считает, что в марте обвиняемая отвлеклась на посторонние занятия, пока ее группа детей играла на площадке. Трехлетняя девочка тем временем застряла головой между перегородками игрового комплекса, не смогла найти опору из-за малого роста и повисла. Ребенок находился в таком положении минимум девять с половиной минут.

Девочка скончалась в медкабинете от тупой сочетанной травмы головы, шеи и позвоночника.