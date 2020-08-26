Школьный музей из Лодейного Поля признан лучшим в СЗФО

Музей “Живая связь времен” стал лучшим школьным музеем памяти Великой Отечественной войны в СЗФО и получит грант на развитие. Конкурс проводила партия “Единая Россия” в рамках проекта “Историческая память”.

Директор школы №3 в Лодейном Поле Алексей Воронин планирует потратить грант на покупку витрины и видеоаппаратуры — при входе в музей планируется установит экрана, на котором будут транслироваться ролики и фильмы про ежегодные экспедиции ребят по местам боевой славы.

Всего в финал вышли 150 музеев-победителей регионального этапа конкурса., но победителями стали 94 школы. Они получат по 300, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.