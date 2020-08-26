Принять участие во Всероссийском конкурсе могут индивидуальные предприниматели, учредители или соучредители юридического лица до 30 лет, зарегистрированные в Ленинградской области.

Конкурс «Молодой предприниматель России» проходит в восьми номинациях. Заявки принимаются до 31 августа включительно. Ознакомится с правилами конкурса и подать заявку можно на сайте.

Очный этап конкурса пройдет 4 сентября в Петербурге. Победители регионального этапа награждаются ценными призами и дипломами, а также рекомендуются на участие во Всероссийском этапе конкурса «Молодой предприниматель России – 2020».

Отметим, что в 2018 году жюри конкурса назвало компанию молодого предпринимателя из Гатчины — «ТДС Прибор» лучшей в номинации «Инновационное предпринимательство» на региональном этапе конкурса, затем Анатолий отправился защищать честь Ленобласти в финал, где получил бронзу.

Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» проводится ежегодно, начиная с 2010 года. Конкурс это отличная возможность заявить о себе не только на региональном, но и на всероссийском уровне, а также рассказать о достижениях собственного бизнеса и поделиться опытом.