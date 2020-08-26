238 молодых семей Ленобласти получили сертификаты на приобретение жилья

Большая часть семей уже реализовала свои сертификаты. Сумма по ним составила 358 млн рублей

Комитет по строительству Ленинградской области уже завершил формирование сводных списков граждан-участников программ по улучшению жилищных условий. Субсидии направят в муниципальные образования для предоставления выплат. В 2021 году предусмотрены субсидии для 265 молодых семей.

Напомним, что подробно ознакомиться с условиями участия в программе Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» можно здесь, а с программой «Обеспечение жильем молодых семей» — здесь.

Отметим, что подать документы на участие в программах «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита», «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Устойчивое развитие сельских территорий» нужно в МФЦ региона или местной администрации до 1 августа. По программе «Обеспечение жильем молодых семей» – до 15 мая.