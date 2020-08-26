Построенный на Выборгском заводе траулер вышел на испытание в Балтийское море

Траулер “Баренцево море” является одним из самых современных крупнотоннажных траулеров в стране.

Судно было спроектировано и построено на Выборгском судостроительном заводе еще в 2017 году. Оно оснащено траловым комплексом последнего поколения, которое позволит осваивать донные промысловые объекты в разных рыбохозяйственных бассейнах. По проекту таких судов будет четыре.

Предполагается, что судно станет крупнейшим объектом донного промысла в Северном бассейне. И сегодня, 26 августа, «Баренцево море» вышел в Балтийское море на ходовые испытания.