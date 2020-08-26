Власти Санкт-Петербурга напомнили о необходимости согласования граффити с Сергеем Бодровым

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга напомнила о необходимости согласования граффити с изображением Сергея Бодрова и Зины Портновой, размещённых на трансформаторных подстанциях ПАО «Ленэнерго», говорится в сообщении инспекции.

«В ходе «Недели чистоты» были зафиксированы нарушения содержания 29 трансформаторных подстанций, принадлежащих ПАО «Ленэнерго», в том числе, на которые нанесены несогласованные художественные изображения: улица Новгородская дом 2а, лит. Д (портрет Зины Портновой), площадь Александра Невского, дом 1б, лит. А (портрет Сергея Бодрова)», — говорится в сообщении.

Инспекция напоминает о том, что неоднократно обращала внимание «Ленэнерго» на необходимость согласования этих граффити. Компания с 2017 года привлекалась к административной ответственности, в том числе освобождалась от административной ответственности в виде штрафа.

«Однако до настоящего времени нет информации о принятии ПАО «Ленэнерго» действий, направленных на согласование изображений, размещённых на трансформаторных подстанциях», — отмечается в сообщении.

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Первое граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова и подписью «В чем сила, брат?» было создано в 2014 году на трансформаторной подстанции в Центральном районе города. В 2018 году вандалы его испортили, сделав на нем надпись. Также один из жителей Петербурга жаловался районным властям на граффити и просил его закрасить. Тем не менее, оно просуществовало до сентября 2019 года, затем авторы нарисовали на трансформаторной подстанции новый портрет Бодрова. В мае этого года вандалы вновь испортили граффити с изображением Бодрова-младшего, уличные художники его восстановили.