Рабочие «Метроподземстроя» в Санкт-Петербурге отказались выйти из шахты из-за задержки зарплаты

Восемь рабочих ООО «Метроподземстрой» (субподрядчик ОАО «Метрострой») в Санкт-Петербурге отказались выходить из шахты после ночной смены из-за задержки заработной платы. «Метрострой» в ближайшее время планирует перевести всех сотрудников компании в свой филиал, чтобы избежать задержек в выплатах зарплаты.
Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ОАО «Метрострой», рабочие не поднялись на поверхность из шахты 841 строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Там отметили, что часть задолженности по зарплате будет покрыта в ближайшее время после приёмки работ по Красносельско-Калининской линии, остальные выплаты будут погашаться, после того как правительством будет произведено перераспределение средств с Красносельско-Калининской линии на Лахтинско-Правобережную линию.