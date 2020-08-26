Рабочие «Метроподземстроя» в Санкт-Петербурге отказались выйти из шахты из-за задержки зарплаты

Восемь рабочих ООО «Метроподземстрой» (субподрядчик ОАО «Метрострой») в Санкт-Петербурге отказались выходить из шахты после ночной смены из-за задержки заработной платы. «Метрострой» в ближайшее время планирует перевести всех сотрудников компании в свой филиал, чтобы избежать задержек в выплатах зарплаты.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ОАО «Метрострой», рабочие не поднялись на поверхность из шахты 841 строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена.

«Сейчас задолженности по выплате заработной платы в самом ОАО «Метрострой» нет. На данный момент существует техническая задержка по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Метроподземстрой», являющегося субподрядчиком. Для стабилизации выплат с 1 сентября запланирован перевод всего состава сотрудников – это 264 человека – в филиал ОАО «Метрострой» – ГСУ, где уже не будет задержек по заработной плате», — сообщили в пресс-службе.

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Там отметили, что часть задолженности по зарплате будет покрыта в ближайшее время после приёмки работ по Красносельско-Калининской линии, остальные выплаты будут погашаться, после того как правительством будет произведено перераспределение средств с Красносельско-Калининской линии на Лахтинско-Правобережную линию.