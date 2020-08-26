Сергей Бебенин наградил педагогов Ленобласти на областном педагогическом совете

Областной педагогический совет, на котором обсудили вопросы качества образования, инвестиций в человека, а также цифровой трансформации современного образования, прошел из-за COVID-19 в онлайн формате.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в форуме, который в этом году прошел под лозунгом «Ленинградская область: инвестиции в образование — инвестиции в человека», приняли участие руководители образовательных организаций и учителя, представители федеральных и региональных органов власти, уполномоченный по правам ребенка, представители общественных организаций. Более 20 тысяч человек приняли участие в педагогическом совете дистанционно, в том числе родители учащихся.

Педагогический совет проводится ежегодно в канун Дня знаний для того, чтобы подвести итоги учебного года и наметить задачи на будущее. Площадкой главного образовательного регионального форума в очередной раз была выбрана Президентская библиотека.

Участники форума отметили высокое качество обучения в Ленинградской области, о котором говорят результаты ЕГЭ. Регион с каждым годом улучшает качество образования, создает новые образовательные пространства, повышая тем самым мотивацию школьников.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин поздравил всех педагогов и родителей с наступающим учебным годом. Он рассказал о том, какая работа ведется в областном парламенте по совершенствованию законодательства в сфере образования. Профильная комиссия рассмотрела порядка 300 вопросов, 28 законов, 90 проектов федеральных законов.

В том числе областной закон, которым с 1 января 2020 года установлены нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение образования. И одна из самых важных инициатив, которую единогласно поддержали депутаты — задача обеспечить бесплатным горячим питанием всех обучающихся начальной школы с 1 по 4 классы.

Региональное отделение партии «Единая Россия» передало 3512 планшетов и компьютеров школьникам для обучения, более 100 студентов консультировали школьников и родителей в процессе дистанционного обучения.

Спикер областного парламента вручил почетные дипломы и благодарности Законодательного собрания и Председателя Законодательного собрания преподавателям образовательных учреждений Ленинградской области.

Благодарности Законодательного собрания вручены Антоновой Валентине Генриховне, преподавателю Кингисеппского колледжа технологии и сервиса, Плотниковой Валентине Владимировне, учителю русского языка и литературы Каменногорского центра образования Выборгского района, Манаковой Юлии Олеговне, тренеру-преподавателю по общефизической подготовке Лужской детско-юношеской спортивной школы. Почетными дипломами Законодательного собрания Ленинградской области наградили Шишкалову Нину Петровну, учителя начальных классов Средней школы №6 города Сосновый Бор и Чеснокову Елену Васильевну, воспитателя Подпорожского детского сада №1 с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей.

Благодарность Председателя Законодательного собрания Ленинградской области получили Васильева Марина Юрьевна, социальный педагог Бокситогорской школы №1, Никитина Валентина Николаевна, учитель Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №2 г. Всеволожска и Петровский Владимир Витальевич, директор Ломоносовской детско-юношеской спортивной школы.

Участники педагогического совета обсудили, что нужно сделать для повышения качества образования. К 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по образованию. Также развернулась дискуссия на тему цифровых технологий. В период пандемии произошел неизбежный рывок в цифровизации. Участники форума обсудили, какие механизмы целесообразно использовать на постоянной основе, а что должно остаться для чрезвычайных ситуаций, а также роль живого общения в образовательном процессе.