Экофестиваль #ВместеЯрче пройдет в Гатчине 5 сентября

Ежегодный Всероссийского фестиваль #ВместеЯрче пройдет в Ленобласти в пятый раз, в этом году в Гатчине.

Гостей фестиваля ждет обширная программа: мастер-классы, туры виртуальной реальности, викторины, акции, научно-популярные шоу. Также будут представлены выставочные экспозиции энергокомпаний, а технические вузы познакомят со своими инновационными разработками в области энергоэффективности. Цель мероприятия – привлечь внимание жителей Ленобласти к бережному отношению к энергоресурсам.

Фестиваль #ВместеЯрче пройдет 5 сентября с 16.00 до 20.00 на площади Мира.

Ранее мы рассказывали о памятных мероприятиях, которые пройдут в Ленобласти до конца года.