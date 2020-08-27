Теплая и дождливая погода ожидается в Ленобласти в четверг

Четверг будет для жителей Ленобласти дождливым и тёплым, местами возможны грозы.

Согласно сообщениям синоптиков 27 августа на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается температура наружного воздуха на уровне от +12 до +19 градусов тепла, местами и у водоёмов до +18 градусов. Ветер ожидается юго-западный 3-5 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.

Вам будет интересно Как я провел лето: МФЦ Ленобласти объявил конкурс детского творчества МФЦ объявил детский конкурс “Как я провел лето в Ленинградской области”. Школьникам необходимо рассказать о путешествиях по региону и о необычных... 11.08.2020 231

Также синоптики сообщают, что на территории Ленобласти ожидается дождливая погода, а местами возможны дожди с грозами.