Суд оставил под арестом вдову рэпера Картрайта, обвиняемую в его убийстве

Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов об изменении меры пресечения вдове рэпера Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, которую ранее арестовали по обвинению в убийстве мужа.
В апелляционной жалобе защитники Кохал указывали, что результаты экспертизы по установлению причины смерти Юшко еще не готовы, а причинно-следственная связь между поведением Кохал и смертью ее супруга вызывает сомнение. В своих доводах адвокаты обвиняемой указали, что предварительное следствие считает мотивом преступления личную неприязнь, но, по их словам, это не так.
По словам адвоката Сергея Лукьянова, Кохал должны были избрать другую меру пресечения, не связанную с арестом, так как она не намерена скрываться и сама обратилась в полицию через адвоката. Это подтвердила сама Кохал.
Адвокат семьи потерпевшей стороны возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Обвинение также настаивало о нахождении Кохал под стражей.
Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу».
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.