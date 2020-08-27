Суд оставил под арестом вдову рэпера Картрайта, обвиняемую в его убийстве

Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу адвокатов об изменении меры пресечения вдове рэпера Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, которую ранее арестовали по обвинению в убийстве мужа.

РИА «Новости». «Суд постановил постановление Смольнинского суда оставить без изменения, а жалобу — без удовлетворения», — объявила судья Галина Изюменко, передаёт корреспондент

В апелляционной жалобе защитники Кохал указывали, что результаты экспертизы по установлению причины смерти Юшко еще не готовы, а причинно-следственная связь между поведением Кохал и смертью ее супруга вызывает сомнение. В своих доводах адвокаты обвиняемой указали, что предварительное следствие считает мотивом преступления личную неприязнь, но, по их словам, это не так.

«Кохал знала о существовании подруги ее мужа Романенко и ранее не угрожала ей. Фактов угроз не установлено. Романенко указывает, что 20 марта они с Юшко виделись последний раз, поэтому внезапно возникшая личная неприязнь не является основанием для совершения преступления», — привели свои аргументы защитники Кохал.

По словам адвоката Сергея Лукьянова, Кохал должны были избрать другую меру пресечения, не связанную с арестом, так как она не намерена скрываться и сама обратилась в полицию через адвоката. Это подтвердила сама Кохал.

«Я сама обратилась в полицию. Я сделала это через адвоката, так как плохо себя чувствовала, я не ела, не пила пять дней», — сообщила суду Кохал по видеоконференцсвязи из следственного изолятора.

Адвокат семьи потерпевшей стороны возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Обвинение также настаивало о нахождении Кохал под стражей.

«Хочу обратить внимание на показания матери Марины Кохал, которая говорит, что Кохал постирала в стиральной машине внутренние органы, она не даёт показания о том, куда она (Марина Кохал — ред.) дела желудок, она не даёт развёрнутые показания. Она срезала капиллярный узор с пальцев у тела. Это все затрудняет установку всех обстоятельств по делу», — заявил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

Ранее сообщилось, что по данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу».

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Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа — как она предположила, от передозировки наркотиков — расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Но позже она связалась с адвокатом и по ее совету обратилась в полицию. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко, 3 августа ее арестовали на два месяца.