Рабочие «Метроподземстроя» в Санкт-Петербурге прекратили забастовку, работы в шахте возобновлены

Рабочие компании «Метроподземстрой» (субподрядчик ОАО «Метрострой») в Санкт-Петербурге, которые в среду отказались выходить из шахты после ночной смены из-за задержки заработной платы, вышли на поверхность, работы в шахте возобновились, сообщает ОАО «Метрострой».

Ранее сообщалось, что из шахты 841-й строящейся Красносельско-Калининской линии метрополитена отказались выходить восемь рабочих. Прокуратура Петербургского метрополитена начала проверку в связи с информацией о задолженности по зарплате в компании.

«Инцидент на шахте 841 завершился благополучно, все проходчики вышли на поверхность. Средства для выплаты заработной платы будут переведены в ООО «Метроподземстрой» до конца недели. В вечернюю смену работы на шахте возобновились», — сообщает «Метрострой» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Ранее в пресс-службе «Метростроя» сообщали, что в настоящее время задолженности по выплате заработной платы в самом ОАО «Метрострой» нет. На данный момент существует техническая задержка по выплате заработной платы сотрудникам ООО «Метроподземстрой». Для стабилизации выплат с 1 сентября запланирован перевод всех сотрудников компании в филиал ОАО «Метрострой» – ГСУ, где уже не будет задержек по заработной плате.