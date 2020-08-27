Петербуржец, обвиняемый в убийстве матери, действовал под наркотиками – суд

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве своей матери табуретом, он заявил, что действовал в состоянии наркотического опьянения, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей матери в Петербурге, чьё тело он спрятал на балконе в ковре. Тело пенсионерки нашли в квартире дома по улице Корнея Чуковского.

«Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Вячеславу Попову, обвиняемому в убийстве», — сказано в сообщении.

Вам будет интересно Страдающий шизофренией мужчина убил мать стулом и спрятал тело на балконе в Петербурге Сегодня, 25 августа, в квартире на улице Корнея Чуковского в Санкт-Петербурге было обнаружено тело 65-летней пенсионерки, завернутое в простыню. Оно... 25.08.2020 166

По данным пресс-службы, обвиняемый рассказал, что употребляет наркотики. Как пояснил мужчина, он выиграл 5 тысяч рублей в интернет-казино и купил на них мефедрон, под действием наркотиков ему показалось, что находившаяся в квартире на больничном мать хочет его убить.