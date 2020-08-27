Коллективы 21 театра из пяти стран станут участниками кукольного фестиваля в Выборге

В театре «Святая крепость» в начале сентября пройдет II Международный фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот».

В фестивале примут участие артисты 21 театра из России, Бельгии, Эстонии, Финляндии и Израиля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в субботу 5 сентября в 18.00 на набережной у отеля «Дружба». Ознакомится с программой фестиваля можно по ссылке.

Первый «Балтийский кукловорот» прошел в Выборге в прошлом году. Его участниками стали 17 театров из семи стран.

Напомним, что в соответствии с Указом Владимира Путина 2019 год в РФ был объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. В 2019 году власти 47 региона оказали беспрецедентную поддержку театрам Ленобласти.