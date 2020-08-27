Турбизнес пригласил 500 медиков Санкт-Петербург бесплатно посетить Карелию – РСТ

Петербургский туроператор «СканТур» и горный парк «Рускеала» присоединились к организованной Российским союзом туриндустрии (РСТ) и Ассоциацией туроператоров России (АТОР) акции «Туризм России – медикам России» и пригласили 500 врачей и медсестёр бесплатно совершить однодневную поездку из Санкт-Петербурга в Карелию, сообщает РСТ.

Путешествие пройдёт с максимальным комфортом для туристов на автобусе класса «Люкс», который оборудован Wi-Fi, туалетом и автоматом с горячими напитками. Согласно маршруту, по дороге в Карелию автобус остановится в Приозерске, где туристы осмотрят древнюю каменную крепость, а в Сортавале увидят строения различных архитектурных стилей.

«Мы хотели создать для медицинских работников максимально возможные комфортные условия в пути. Этот тур – наша бесконечная признательность тем, кто самоотверженно боролся с обрушившимся на нас вирусом», — пояснила ведущий менеджер по маркетингу и PR туроператора «СканТур» Екатерина Тюнина.

Главной локацией тура станет горный парк «Рускеала» и его знаменитый Мраморный каньон. Это место тесно связано с Санкт-Петербургом, потому что здесь была организована добыча мрамора для отделки архитектурных шедевров города. После экскурсии с местным гидом гостям будет предоставлено свободное время, чтобы они неспешно прогулялись по Калевала или заглянули в музей «Обитель ангелов».

Президент РСТ Андрей Игнатьев выразил признательность представителям российского туристического бизнеса, которые, несмотря на жесточайший кризис в туристической отрасли, продолжают присылать свои предложения бесплатного отдыха для врачей.

Вам будет интересно Медсанчасть № 38 закупает квартиры для медиков Соснового Бора Руководство ЦМСЧ № 38 ФМБА России 11 августа сообщило о начале закупок шести квартир для своих медицинских работников. Идет регистрация... 12.08.2020 205