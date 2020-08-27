Дмитрий Солонников о социальных стандартах Ленобласти: в законопроекте четко прописаны все критерии и это важно

Правительство Ленобласти продолжает работать над законопроектом о социальных стандартах. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что такие законопроекты важны для каждого региона.

“Когда принимались поправки к Конституцию РФ в части социального блока, многие говорили, что они не имеют прямого действия, так как там не прописаны конкретные суммы, проценты, тонно-километры. И наверное, это правильно. Основной закон страны определяет только общую концепцию для всех, а дальше она должна более четко реализовываться в стратегии каждого субъекта России. В будущем законопроекте Ленинградской области четко прописаны все критерии, гарантии и стандарты, что очень важно”, — отметил Дмитрий Солонников.

По его словам, будущий законопроект рассчитан на долгосрочную перспективу. И жители Ленобласти должны поверить в реалистичность этого проекта и вместе с законодателями внести свои предложения.