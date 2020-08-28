В Петербурге четверых полицейских подозревают в подставах с наркотиками и взяточничестве

Сотрудники уголовного розыска могут быть причастны к противоправным действиям в отношении студента петербургского вуза, которого задержали в января за незаконный оборот наркотиков.

Студент рассказал, что наркотики ему предложила проститутка, с которой он познакомился в интернете. Однако на месте “закладки” их уже ждали полицейские и, чтобы “замять” дело, они потребовали со студента 100 тысяч рублей. Эту сумму он и передал стражам порядка. Следствие предполагает, что полицейские сотрудничали с женщинами легкого поведения, которые помогали им найти “клиентов”, желающих купить наркотики.

Троих сотрудников уголовного розыска задержали, еще с одного фигуранта дела взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Их всех отстранили от работы, расследование продолжается, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.