В финал WorldSkills Russia вышли 34 молодых профессионала из Ленобласти

Отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального чемпионата “Молодые профессионалы” проходили в онлайн-формате по 12 компетенциям.

В состав сборной Ленобласти вошли 34 конкурсанта, свое профессиональное мастерство они продемонстрируют в 26 компетенциях. Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) также пройдет в дистанционном формате с 6 по 21 сентября 2020 года. Мероприятие пройдет в Выборге, Тихвине, Гатчине, Волхове, Всеволожске, поселке Мичуринское, деревне Беседа, в Сосновом Бору и Кировске.

Чтобы поддержать молодых профессионалов в Ленобласти создан Клуб болельщиков, в него вошли около 800 студентов, преподавателей и родителей.