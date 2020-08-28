В Приозерском районе газифицируют 6,5 тыс. квартир и домовладений

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и зампред правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов обсудили программу газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы.

Всего в регионе построят 124 межпоселковых газопровода общей протяженностью более 2000 км, которые позволят газифицировать более 400 населенных пунктов. Запланировано ввести в эксплуатацию 7 новых газораспределительных станций: ГРС Подборовье, ГРС Рассвет, ГРС Усть-Луга, ГРС Белоостров, ГРС Глебычево, ГРС Красный Луч, узел редуцирования газа на терминале по сжижению природного газа в Высоцке.

Предусмотрены реконструкция либо техническое перевооружение еще 7 ГРС: ГРС Сясьстрой, ГРС Ефимовская, ГРС Гомонтово, ГРС Совхоз Большевик, ГРС Ополье, ГРС Пригородная, ГРС Ильичево.

Участники совещания обсудили реконструкцию компрессорной станции «Северная» и газификацию Приозерского района —они оценили строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до Приозерска. В итоге к 1 ноября на газ перейдут три котельные в городе. Благодаря новой системе газоснабжения удастся газифицировать порядка 6,5 тыс. квартир и домов. В этом году «Газпром межрегионгаз» работает над строительством 34-х объектов, еще 12 проектируются.

Новая система газоснабжения общей протяженностью более 7,5 км создаст условия для газификации порядка 6,5 тыс. квартир и домовладений, а также котельных в районном центре.

Напомним, в 47 регионе за пять лет должны газифицировать 412 населенных пунктов. На это ПАО «Газпром» выделит 31,5 млрд рублей и на 12 млрд софинансирует сама Ленобласть. В итоге общая газификация населенных пунктов составит 97,5%.