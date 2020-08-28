Ликвидация аутлет-центра, новые зараженные: главное в Ленобласти за 28 августа

Сегодня, 28 августа, стало известно о ликвидации финского аутлет-центра на границе с Россией, об успехах молодых профессионалов из Ленобласти. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом и о количестве штрафов УК за ненадлежащее санитарное состояние домов.

Гаражи с алкоголем

В Выборге нашли гаражи, где хранилось 30 тысяч литров поддельного алкоголя. “Паленый” алкоголь был разлит в бутылки с этикетками известных брендов, на них были нанесены поддельные акцизные марки. Установлено, что к незаконной деятельности причастен 53-летний индивидуальный предприниматель, приехавших из закавказских республик.

Новые зараженные

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 31 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 716. Выздоровели — 4 551, умерли — 79. Пресс-служба ведомства приводила список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Управляющие получают штрафы

По состоянию на 28 августа в Ленобласти проверено уже 1 549 многоквартирных домов: за неубранные лестницы и ненадлежащую дезинфекцию составлены 123 протокола. Управляющие компании оштрафованы на 5 млн 997 тыс. руб. На следующей неделе специалисты Госжилнадзора посетят Гатчинский и Кингисеппский районы, а также Тосно, Шлиссельбург и поселок им. Свердлова.

Профессионалы из Ленобласти в числе лучших

Отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального чемпионата “Молодые профессионалы” проходили в онлайн-формате по 12 компетенциям. В состав сборной Ленобласти вошли 34 конкурсанта, свое профессиональное мастерство они продемонстрируют в 26 компетенциях.

Чтобы поддержать молодых профессионалов в Ленобласти создан Клуб болельщиков, в него вошли около 800 студентов, преподавателей и родителей.

Замена лифтов

В домах Ленинградской области до конца текущего года рассчитывают заменить 344 лифта. Уже введены в эксплуатацию 290 лифтов в 100 многоэтажках

Больше всего лифтов заменено во Всеволожском районе, все они уже введены в эксплуатацию и радуют жителей бесперебойной работой. Также в рамках программе капитального ремонта производится обновление фасадов и кровель, инженерных систем.

Ликвидация аутлет-центра

Сегодня стало известно, что финский аутлет-центр на границе с Россией готовится к ликвидации. Первая в Финляндии аутлет-деревня Zsar столкнулась с серьезными экономическими трудностями, в отношении торгового центра начата процедура ликвидации. Из-за коронавируса половина торговых помещений аутлет-деревне пустует, количество посетителей осталось на уровне половины от показателей прошлого года.