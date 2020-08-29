Бюст маршала Мерецкова торжественно откроют в Тихвине

Сегодня, 29 августа, в Тихвине в пятом микрорайоне состоится открытие VII этнокультурного фестиваля «Россия созвучие культур».

Фестиваль стал брендом известным не только в Ленинградской области и на Северо-Западе, но во всей стране. Традиционно развернутся 20 национальных подворий, ремесленные ряды, будут проводиться мастер-классы и представлены кухни разных народов. Запланирована концертная программа.

Во второй половине дня в четвертом микрорайоне города состоится открытие бюста маршала К. А. Мерецкова, одного из 14 маршалов Победы и одного из 16 военачальников, удостоенных ордена «Победа».