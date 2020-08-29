Выборгская библиотека Аалто приглашает на «Ночь кино» 29 августа

Сегодня, 29 августа, в лекционном зале библиотеки Аалто в Выборге посетители увидят кассовые российские фильмы 2020 года в ходе акции «Ночь кино».

Первый сеанс намечен на 20:00 — зрителям покажут анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк — 4». Спустя два часа будет представлена спортивная мелодрама «Лед-2». В 00:30 состоится показ приключенческой комедии «Холоп».

Вход разрешен только по предварительной записи, количество участников ограничено. Это можно сделать на сайте библиотеки. Наличие индивидуальных защитных масок обязательно.