Александр Дрозденко предложил платить гражданам за информацию о нелегальных мусорных перевозчиках

Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.

Так, в готовящемся областном законопроекте о социальных стандартах отмечается кратное ужесточение штрафов для перевозчиков, которые избавляются от мусора в неположенных местах. Ловить их можно с помощью граждан — неравнодушные ленинградцы фиксируют нарушение, очевидцами которого стали, записывают номер автомобиля и передают информацию в соответствующие инстанции, пишет Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Губернатор озвучил идею выплачивать вознаграждение гражданам за информацию о нелегальных мусорных перевозчиках — например, процент от штрафа, что является неплохим бонусом.