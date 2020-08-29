В Тихвине проходит фестиваль «Россия – созвучие культур»

Сегодня, 29 августа, в Тихвине открылся VII этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур». Мероприятие посетил Александр Дрозденко.

Губернатор познакомился с участниками мероприятия, осмотрели палатки и представленные в них товары народного промысла российских этносов.

«Мы организовали этот фестиваль семь лет назад для того, чтобы отдать дань уважения культуре, традициям и ремеслам коренных народов, которые издревле живут в Ленинградской области. Мы специально каждый год проводим фестиваль в новом городе, чтобы показать, чем гордятся национальности и народности, проживающие в Ленинградской области», — рассказал Александр Дрозденко.

Ежегодно в мероприятии участвуют делегации и творческие ансамбли из всех регионов СЗФО. Местные творческие коллективы встретили гостей веселыми приветственными напевами, хороводами и национальными угощениями. Александр Дрозденко анонсировал площадку для проведения фестиваля в следующем году — это будет Волхов.