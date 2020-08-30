Аудиогид, рассказывающий о события времен войны на «Дороге жизни», доступен для всех желающих

Создатели проекта «По следам боевой славы» представили первый ролик про аудиогид, посвященный 75-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне

Первая часть проекта посвящена героическому подвигу защитников Ленинграда и рассказывает о героических события, происходивших на «Дороге жизни».

Проект предусматривает серию из шести аудиогидов, подготовленных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне при поддержке администрации Ленинградской области. Стоит отметить, что в озвучивании аудиогида принял участие глава Ленобласти — Александр Дрозденко.