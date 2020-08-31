В Петербурге планируют открыть фуд-корты и кинотеатры с 12 сентября

Вице-губернатор Евгений Елин сообщил газете «Коммерсант», что правительство Санкт-Петербурга готовится готовится снять запрет на работу фуд-кортов, кинотеатров и концертных залов с 12 сентября.

Однако это может произойти только в случае, если не ухудшится эпидемиологическая обстановка. Власти планируют опираться от показателей заболеваемости в начале учебного года. Такую же позицию разделяет Роспотребнадзор.