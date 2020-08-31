В Петербурге планируют открыть фуд-корты и кинотеатры с 12 сентября

Вице-губернатор Евгений Елин сообщил газете «Коммерсант», что правительство Санкт-Петербурга готовится готовится снять запрет на работу фуд-кортов, кинотеатров и концертных залов с 12 сентября.
Однако это может произойти только в случае, если не ухудшится эпидемиологическая обстановка. Власти планируют опираться от показателей заболеваемости в начале учебного года. Такую же позицию разделяет Роспотребнадзор.
«Мы собираемся посмотреть, как повлияет на заболеваемость начало учебного года. Если последствия не будут крайне неблагоприятными, то будем дальше снимать ограничения»,— пояснил чиновник изданию.