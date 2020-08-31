Прогноз трудовых ресурсов будут формировать в Ленобласти ежегодною. Сейчас в регионе доступно 18464 вакансий

Формированием баланса займется Комитет по труду и занятости населения Ленобласти. Порядок формирования уже согласован постановлением

Прогноз нужен для оценки спроса и предложения на областном рынке труда и выявления перспективных направлений его развития. Данные предоставят органы исполнительной власти и местного самоуправления, региональные отделения Пенсионного фонда РФ, ГУ МВД России, Фонда социального страхования, фонда ОМС, Центробанка и другие.

При разработке документа учтут социально-экономические, демографические факторы, общее количество трудоспособного населения, количество студентов, инвалидов, трудовых мигрантов.

Сегодня в банке вакансий региона 18464 предложений от 1873 работодателей. Из них 68% (12,6 тыс. вакансий) по рабочим профессиям, 32% (5,9 тыс. вакансий) по специальностям инженерно-технических работников и служащих.

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Сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.