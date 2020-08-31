«Сразу видно, что работал хороший, ответственный подрядчик», — Александр Дрозденко осмотрел детсад в Колтушах

На реновацию дошкольного отделения Колтушской средней общеобразовательной школы им. ак. Павлова было потрачено 100 млн рублей
При этом губернатор также поручил провести реновацию школы в Павлово.
Детский сад примет первых 100 воспитанников уже этой осенью. Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.
Также сегодня, 31 августа, глава Ленобласти побывал на открытии памятника военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады. И посетил благоустроенный парк в Романовке.