«Сразу видно, что работал хороший, ответственный подрядчик», — Александр Дрозденко осмотрел детсад в Колтушах

На реновацию дошкольного отделения Колтушской средней общеобразовательной школы им. ак. Павлова было потрачено 100 млн рублей

«Сад абсолютно новый, несмотря на то, что здание было построено давно. Мы будем поощрять добросовестных подрядчиков, которые работают на наших социальных объектах, а тех, кто подводит — вносить в собственный черный список», — отметил глава Ленобласти.

При этом губернатор также поручил провести реновацию школы в Павлово.

Детский сад примет первых 100 воспитанников уже этой осенью. Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.

Также сегодня, 31 августа, глава Ленобласти побывал на открытии памятника военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады. И посетил благоустроенный парк в Романовке.