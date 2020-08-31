Глава Ленобласти пообщался с жителями Романовки, отдыхающими в благоустроенном парке

В поселке Романовка Всеволожского района завершился второй этап благоустройства парка, где появились детские и спортивные площадки, новые деревья и освещение.

Сегодня, 31 августа, проделанные работы оценил губернатор Ленобласти в ходе рабочей поездки во Всеволожский район. Стоит отметить, что проект по созданию парка в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» начали воплощать в 2019 году — тогда завершился первый этап.

«Хорошо, когда на местах берутся за благоустройство и планомерно доводят его до логического завершения. За два года в Романовке сделали достойный парк. Комфортная среда позволяет менять к лучшему любые общественные территории и дворы», — отметил Александр Дрозденко.

Жители Романовки, отдыхающие в парке, поблагодарили власти за обустройство территории и добавили, что для семей с детьми парк очень востребован.

Также сегодня, 31 августа, глава Ленобласти побывал на открытии памятника военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады.

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Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 100 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 69 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России.