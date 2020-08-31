Житель Мурино представит Ленобласть в суперфинале конкурса «Лидеры России»

В суперфинал всероссийского конкурса вышел доктор из Всеволожского района Евгений Галлингер

Евгений работает во Всеволожской Клинической межрайонной больнице. Вместе с ним в суперфинале конкурса «Лидеры России 2020» примут участие 300 конкурсантов 54 регионов России, а также двое участников из Украины и Белоруссии.

Конкурсанты получили приглашения в суперфинал по итогам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии».

Как уже ранее писал ivbg.ru, самый молодой победитель первого конкурса «Лидеры России» Петербуржец Рагим Ахадов получил должность в Ленобласти. А участники проекта «Профессионалы 4.0», в числе которых полуфиналист конкурса «Лидеры России» из Тюмени Андрей Воробьев, выступили со своими предложениями по модернизации инвестиционного портала Ленобласти и дали советы, как улучшить работу инвестиционного совета региона.

«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).