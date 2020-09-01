Массовая авария произошла на КАД, пострадал мужчина

Он был госпитализирован с сотрясением мозга.
По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария с участием четырех автомобилей произошла вечером 31 августа на 44 километре внешнего кольца КАД в Ломоносовском районе.
В результате ДТП пострадал пассажир ВАЗ 2107. Он был госпитализирован с сотрясением мозга.
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