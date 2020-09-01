Мужчина подозревается в убийстве тещи и жены в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину в Санкт-Петербурге, подозреваемого в убийстве жены и тёщи, которые, по его словам, якобы пытались его отравить, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В Невском районе Санкт-Петербурга полицейские по горячим следам раскрыли двойное убийство… Сотрудники полиции задержали 63-летнего мужчину, который пояснил, что тёща и жена якобы пытались его отравить, поэтому он нанёс им смертельные ранения», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, тело 86-летней пенсионерки с травмами головы и женщину 59 лет с травмами, которая затем скончалась в больнице, нашли в квартире дома на Октябрьской набережной.

Подозреваемый в совершении убийства был госпитализирован с инфарктом. Возбуждено уголовное дело.

Вам будет интересно В Петербурге четверых полицейских подозревают в подставах с наркотиками и взяточничестве Сотрудники уголовного розыска могут быть причастны к противоправным действиям в отношении студента петербургского вуза, которого задержали в января за незаконный... 28.08.2020 195