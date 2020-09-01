Мужчина подозревается в убийстве тещи и жены в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину в Санкт-Петербурге, подозреваемого в убийстве жены и тёщи, которые, по его словам, якобы пытались его отравить, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
«В Невском районе Санкт-Петербурга полицейские по горячим следам раскрыли двойное убийство… Сотрудники полиции задержали 63-летнего мужчину, который пояснил, что тёща и жена якобы пытались его отравить, поэтому он нанёс им смертельные ранения», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, тело 86-летней пенсионерки с травмами головы и женщину 59 лет с травмами, которая затем скончалась в больнице, нашли в квартире дома на Октябрьской набережной.
Подозреваемый в совершении убийства был госпитализирован с инфарктом. Возбуждено уголовное дело.
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«Подозреваемому вынесена мера пресечения в виде задержания по статье 91 УПК РФ, выставлен стационарный пост в медучреждении», — сказано в сообщении.