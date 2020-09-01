Солист Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов выступит на фестивале «Дым над водой»

На фестивале «Дым над водой», который состоится 5 сентября в Гатчинском районе, выступят легенды российского рока и оперные звезды. Для зрителей выступления будут бесплатными.

Музыкальный концерт начнется в полдень на сцене на Филькином озере. В сопровождении Таврического симфонического оркестра выступят солист групп Nautilus Pompilius и «Орден Славы» Вячеслав Бутусов, а также Чиж&Co.

Соло исполнят звезды Мариинского театра Ольга Пудова и Сергей Лейферкус. Ведущим мероприятия станет фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.