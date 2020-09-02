Ленобласть берет курс на социальные инвестиции и разрабатывает проект «47 гарантий»

Новый законопроект, направленный на повышение качества жизни ленинградцев, уже находится в стадии разработки

Как отметили в комитете финансов Ленинградской области, финансовая деятельность региона на следующий год будет планироваться с учетом проекта «47 гарантий». Инициатором которого выступил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и который станет основой областного закона «О социальных гарантиях жителям Ленинградской области». При этом областной бюджет на 2021 год будет формироваться уже с его учетом.

В числе 47 гарантий — общественно-значимые обязательства в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, культуры, экономики, экологии и комфортной среды.

Напомним, что несмотря на эпидемию COVID-19, регион закончил полугодие с профицитом бюджета и все еще входит в чисто трёх регионов-лидеров РФ по поддержке малого бизнеса.

Наибольший дефицит бюджета отмечается в Москве — минус превысил 160 млрд рублей. Следом идут Московская область – 55,5 млрд, Татарстан – 25 млрд больше. Петербург занял восьмую строчку – дефицит чуть более 8 млрд рублей.