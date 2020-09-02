Формат проведения «Тотального диктанта-2020» будет зависеть от эпидситуации в регионах

Формат проведения «Тотального диктанта» в 2020 году будет выбираться в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе, заявили организаторы.

«Важнейшее решение, принятое командой штаба, — Тотальный диктант обязательно состоится 17 октября. В каком формате пройдёт акция, будет зависеть от степени ограничительных мер в городе. Как и прежде, все участники смогут написать диктант в онлайн-формате под диктовку автора текста — писателя Андрея Геласимова», — говорится в сообщении на сайте акции.

«Тотальный диктант-2020» перенесён с апреля на 17 октября. Столицей акции в 2020 году выбран Санкт-Петербург, где на главной площадке, в здании Главного штаба Эрмитажа, свой текст прочитает Андрей Геласимов. «Тотальный диктант» пройдёт с использованием гранта президента России.