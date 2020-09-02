Ленобласть планирует привезти с «Агрорусь-2020» десять инвестиционных соглашений и договоров

29-я Международная агропромышленная выставка «Агрорусь» открылась сегодня, 2 сентября, в выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге и продлится до 5 сентября.

Ленобласть представлена на выставке коллективной экспозицией в павильоне G на площади около 2 тыс. кв. м и широкой ярмаркой на открытой территории КВЦ «Экспофорум». Это более 300 предприятий, организаций и коллективов 47 региона.

4 сентября в рамках форума состоится День Ленинградской области.

Отметим, что во время XXVII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» Ленобласть подписала 6 инвестиционных соглашений на общую сумму 7 млрд рублей.